Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Аминьевском, Новорязанском, Щелковском, Носовихинском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Знаменка, Воздвиженка, Новый Арбат, Большая и Малая Никитские, Тверская, Петровка, Неглинная, Трубная, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, Солянка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».