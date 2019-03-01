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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

1 Марта 2019 в 20:12
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Аминьевском, Новорязанском, Щелковском, Носовихинском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Знаменка, Воздвиженка, Новый Арбат, Большая и Малая Никитские, Тверская, Петровка, Неглинная, Трубная, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, Солянка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

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