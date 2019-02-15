Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Волоколамском, Звенигородском, Рублевском, Можайском, Аминьевском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Большая Полянка, Пречистенка, Новый Арбат, Большая Никитская, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, Солянка.По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».