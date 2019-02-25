Пробки на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Рублевском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Большая Лубянка, Варварка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».