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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла

25 Февраля 2019 в 20:07
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Рублевском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Большая Лубянка, Варварка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

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