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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов

29 Ноября 2018 в 20:09
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов

Загруженность дорог в Москве вечером в четверг оценивается в восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Аминьевском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Рублевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Ярославском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, Большая Ордынка, Балчуг, Новокузнецкая, Пречистенка, Знаменка, Новый Арбат, Тверская, Большая Дмитровка, Сретенка, Мясницкая, Ильинка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до пяти баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, накануне ситуация на улицах столицы была аналогичной. 

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