Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Звенигородском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Щелковском, Боровском, Можайском, Аминьевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Полянка, Большая Ордынка, Остоженка, Новый Арбат, Малая Бронная, Тверская, Каретный Ряд, Большая Лубянка, Сретенка, Мясницкая.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что накануне загруженность дорог в Москве оценивалась в шесть баллов.