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Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

1 Ноября 2018 в 20:05
Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

Загруженность дорог в Москве составляет восемь баллов, сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Алтуфьевском, Ярославском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Аминьевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, Волхонка, Новый Арбат, Большая Бронная, Тверская, Петровка, Неглинная, Сретенка, Солянка, Варварка, Ильинка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до пяти баллов.

Как ранее сообщала НСН, загруженность дорог в Москве к 20 часам 31 октября составляет 7 баллов.

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