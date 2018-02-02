Пробка длиной 15 км образовалась на МКАД

Пробка длиной 15 километров образовалась на Московской кольцевой автодороге от Боровского до Варшавского шоссе, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».В пробке можно потерять 46 минут, что на 30 минут больше обычного, сообщает Агентство «Москва».