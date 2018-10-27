Присутствие в «Сипсонах» персонажа-индуса сочли расизмом

Из сюжета популярного американского мультсериала «Симпсоны» может пропасть один из персонажей. Так, в новых сериях мультфильма зрители могут больше не увидеть Апу Нахасапимапетилона.

Как утверждают критики, этот персонаж имеет индийский акцент. Для многих это является оскорбительным изображением индусов, проживающих в США.

Информацию подтвердил журналистам индийский кинопродюсер Ади Шанкар. При этом он согласился, что исключение Апу из сюжета «Симпсонов» позволит избежать связанных с персонажем противоречий, пишет IndieWire.