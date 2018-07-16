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Приставы пытались взыскать с Депардье долг по налогам

16 Июля 2018 в 14:18
Приставы пытались взыскать с Депардье долг по налогам

Судебные приставы в Саранске пытались взыскать со звезды французского кинематографа Жерара Депардье задолженность по уплате налогов. В базе данных должников на сайте регионального управления ФССП сообщается, что исполнительное производство в отношении Депардье было открыто 13 июня 2018 года, но 28 июня уже закрыто. Как пишет Ura.ru, приставы не смогли взыскать долги с актера из-за отсутствия у него имущества, на которое можно было бы наложить арест. О какой именно задолженности идет речь, на сайте ФССП не сообщается.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году после скандала с неуплатой налогов у себя на родине.

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