Приставы пытались взыскать с Депардье долг по налогам

Судебные приставы в Саранске пытались взыскать со звезды французского кинематографа Жерара Депардье задолженность по уплате налогов. В базе данных должников на сайте регионального управления ФССП сообщается, что исполнительное производство в отношении Депардье было открыто 13 июня 2018 года, но 28 июня уже закрыто. Как пишет Ura.ru, приставы не смогли взыскать долги с актера из-за отсутствия у него имущества, на которое можно было бы наложить арест. О какой именно задолженности идет речь, на сайте ФССП не сообщается.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году после скандала с неуплатой налогов у себя на родине.