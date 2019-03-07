«Приозерск – это полный аут!»: Трубы нет, денег нет

Журналисты обнародовали запись с возмущениями топ-менеджера «Газпрома» о «пропавшей» трубе.

Не только газ, но и трубы воруют у «Газпрома». Аудиозапись совещания топ-менеджмента компании, попавшая в СМИ, наглядно показывает, что удивляться 30-миллиардным хищениям газа из дела Арашукова не приходится. О чем на совещании идет речь, становится ясно из фабулы уголовного дела, возбужденного прокуратурой Ленинградской области по статье о мошенничестве. Проект строительства газопровода в Приозерск должен был завершиться к концу 2014 года, однако до сих пор полностью сдана лишь одна его очередь из четырех. Компания-генподрядчик получила вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей, 70 миллионов из которых, по утверждению прокуратуры, успели вывести.

Нескольким десяткам представителей руководства газовой компании пришлось выслушать весьма эмоциональную тираду члена правления ПАО "Газпром" Сергея Прозорова. Полную запись этой выволочки можно найти в интернете, нам же приходится ограничиться «избранными» местами, поскольку выступавший – явно из числа тех, кого недавний опрос ВЦИОМ относит к регулярно использующим ненормативную лексику.

«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Чего сидим, ждем? Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строится по личному указанию Алексея Борисовича. Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия, которая затикала так, что уже все? Что по всем объектам у вас строительного контроля нет. По барабану! На кой ляд вы сюда входите? С вами, оказывается, не надо говорить, вы же ни хрена не знаете!»

Назвав присутствовавших на совещании «генералитетом», Прозоров отметил, что ведут себя они «не по-мужски». При этом после всех публикаций о пропавшей газовой трубе глава компании Алексей Миллер держит ситуацию на собственном контроле: «Сказать, что отношение первого руководителя отрицательное — это завышенная оценка», - пояснил собравшимся член правления «Газпрома». По его словам, надежда остается только на то, что глава компании проявит благосклонность в связи с благополучным открытием терминала по приему газа в Калининграде с участием президента Путина.

Итак, что мы имеем на выходе? Недостроенный газопровод местного значения, который должны были сдать еще пять лет назад, но воз и ныне там. И всем, как было указано на совещании, «по барабану». И на этом кто-то, попросту говоря «скрысил» 700 миллионов рублей. Трубы нет, денег нет, но на благосклонность самого главного начальника в компании рассчитывать все-таки еще можно.

Всеволод Нерознак