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Приостановлена работа авиакомпании «Казавиа»

2 Августа 2018 в 00:04
Приостановлена работа авиакомпании «Казавиа»

Комитет гражданской авиации Казахстана приостановил работу авиакомпании «Казавиа», допустившей нарушения безопасности полетов, передает «Синьхуа».

Катастрофа с самолетом Як-12 произошла 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области вблизи села Шолакай. В результате инцидента погибли два человека.

По итогам расследования причин катастрофы был доказан факт управления самолетом командиром воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения (1,19 промилле) . Властями после расследования было ринято решение об отзыве свидетельства на выполнение авиационных работ компанией «Казавиа».


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