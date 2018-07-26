Приоритетом предвыборной программы Собянина стал единый стандарт поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает реконструировать и модернизировать районные поликлиники. На встрече с экспертами в сфере здравоохранения он предложил разработать в ближайшее время соответствующую программу. В ходе круглого стола Собянин отметил, что включил в свою предвыборную программу предложения москвичей и медиков по развитию поликлиник.

Градоначальник признал масштабность проблемы. По его словам, немало медицинского оборудования уже морально устарело, поэтому требует замены. Собянин также отметил, что попытка привести поликлиники к единому стандарту уже предпринималась. Эта программа оценивается не менее чем в сто миллиардов рублей. Как уточнил мэр, поликлиники в российской столице обслуживает 12 миллионов человек. По словам Собянина, такой сети нет ни в одном городе на Земле.

Кроме того, мэр предложил ввести жёсткий контроль за работой врачей узкой специализации. Этого поможет добиться, в частности, электронная карта пациента.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.