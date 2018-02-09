Принят пакет законопроектов об амнистии капитала

Пакет законов о проведении в России налоговой амнистии с 1 марта 2018 года приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, сообщает «Интерфакс».

В первом законопроекте устанавливается второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала». На это отводится срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Вторым документом предусматривается продление предельных сроков ликвидации контролируемых иностранных компаний до 1 марта 2019 года, отмечает «Газета.ру». Также вносятся изменения для реализации первого законопроекта пакета.

В свою очередь, третий законопроект содержит гарантии добровольного декларирования физлицами активов и счетов в банках.

Как напоминает RT, первый этап амнистии капитала продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.