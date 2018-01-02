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«Принести пользу родине». Поклонская рассказала о главной цели в жизни

2 Января 2018 в 13:47
«Принести пользу родине». Поклонская рассказала о главной цели в жизни

Депутат ГД Наталья Поклонская рассказала журналистам, что в 2017 году она смогла помочь многим людям и гордится этим.

Она отметила, что год «пролетел за секунду», рассказала, что болеет за «Спартак», а главной целью в жизни назвала «счастье».

«Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала Поклонская, слова которой приводит RT.


Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал, что его больше всего потрясло в минувшем году, а также о том, что общего у Натальи Поклонской с Матильдой Кшесинской, пишет Газета.ру

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