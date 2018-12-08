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Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с Маркл

8 Декабря 2018 в 15:49
Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с Маркл

Между британскими принцами Уильямом и Гарри «пробежала кошка». О разладе в королевском семействе написали британские СМИ.

Как утверждает источник таблоида The Sun, Гарри обвинил брата в том, что он разрушает его отношения с супругой. Это было сказано после критики в адрес Меган Маркл со стороны принца Уильяма.

По словам источника, Гарри воспринял обеспокоенность брата слишком остро. Все потому, что он чувствует вину из-за своей матери, которую в свое время «не смог защитить».

«Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его супруга Кейт отменили визит на заседание Королевского фонда, лишь бы не встретиться с Гарри и Меган, пишет Газета.ру

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