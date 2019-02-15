Принц Чарльз посетит Кубу

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетят Кубу, сообщили в резиденции четы Кларенс-хаус.

На Кубе Чарльз и Камилла пробудут с 24 марта по 27 марта.

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель, как ожидается, проведет для Чарльза и Камиллы официальный ужин, передает «Интерфакс»

Британские СМИ уже назвали предстоящий визит на Кубу историческим.

Ранее сообщалось, что 17 декабря 2014 года президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений, прерванных в 1961 году.