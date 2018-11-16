Приморье обратилось за помощью к Медведеву в ремонте мостов

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым во Владивостоке попросил финансовой помощи для ремонта мостов. По словам главы региона, речь идет о сооружениях, пострадавших сооружений из-за наводнений в августе и сентябре, а также «неправильно организованной работы в крае».

Кожемяко отметил, что 149 мостов в Приморье после наводнений находятся в аварийном состоянии, шесть мостов разрушено, передает ТАСС. Двидение сейчас организовано по временным объездам.

В ремонте нуждаются еще около 400 мостов, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что коммунистическая партия России не будет участвовать в назначенных на 16 декабря губернаторских выборах в Приморье. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН назвал отказ коммунистов «хитрым ходом».