Приложение GetContact ворует личную информацию

Популярное приложение GetContact ворует всю личную информацию пользователя, которую он добровольно предоставляет. Об этом предупреждает Роскомнадзор. В сообщении на сайте ведомства говорится, что на первом этапе программа создавалась для блокировки SMS-рассылок и звонков из списка запрещённых. Затем у нее добавилась новая функция, которая позволяла посмотреть, как человек записан в телефоне у своих друзей и знакомых. В результате оказалось, что это понравившееся пользователям PlayMarket и AppStore приложение оказалось похитителем конфиденциальной информации, пишут «Новые известия».

На сайте говорится, что среди контактов в телефоне часто значатся данные кредитной карточки, её PIN, а также пароли от личных кабинетов - вся эта конфиденциальная информация также оказывается в общедоступных базах после установки подобных приложений.