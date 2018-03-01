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Приложение GetContact ворует личную информацию

1 Марта 2018 в 10:08
Приложение GetContact ворует личную информацию

Популярное приложение GetContact ворует всю личную информацию пользователя, которую он добровольно предоставляет. Об этом предупреждает Роскомнадзор. В сообщении на сайте ведомства говорится, что на первом этапе программа создавалась для блокировки SMS-рассылок и звонков из списка запрещённых. Затем у нее добавилась новая функция, которая позволяла посмотреть, как человек записан в телефоне у своих друзей и знакомых. В результате оказалось, что это понравившееся пользователям PlayMarket и AppStore приложение оказалось похитителем конфиденциальной информации, пишут «Новые известия».

На сайте говорится, что среди контактов в телефоне часто значатся данные кредитной карточки, её PIN, а также пароли от личных кабинетов - вся эта конфиденциальная информация также оказывается в общедоступных базах после установки подобных приложений.


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