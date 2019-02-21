Приговор Полу Манафорту вынесут 8 марта

Суд в штате Вирджиния назначил на 8 марта вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.

Судья Томас Элли в конце января отложил оглашение приговора на неопределенный срок. Оно должно было состояться 8 февраля. Согласно постановлению, причина тогда заключалась в том, что одновременно дело против Манафорта рассматривается также в суде Вашингтона. В начале февраля суд округа Колумбия назначил на 13 марта вынесение приговора Манафорту.

Ранее НСН сообщала, что бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках дела о «русском следе» в выборах президента США. Среди них, в частности, незаконная работа в качестве иностранного агента, отмывание денег, а также лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН пояснил, что вопреки фигурирующему в прессе названию расследования, в этом случае речь идёт совсем не о вмешательстве России.