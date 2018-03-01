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Приговор по делу Шакро Молодого огласят 27 марта

1 Марта 2018 в 21:43
Приговор по делу Шакро Молодого огласят 27 марта
Никулинский суд Москвы 27 марта огласит приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении криминального авторитета Захария Калашова и его подельников, задержанных после перестрелки у ресторана «Elements» на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Калашова виновным в вымогательстве и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей. Другого фигуранта дела - Андрея Кочуйкова - обвинение просило приговорить к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Еще десятерых подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.

Захарий Князевич Калашов (родился 20 марта 1953, Тбилиси, СССР) — российский предприниматель и криминальный деятель. По национальности езид, исповедующий религию шарфадин. Вор в законе. Широко известен в криминальных кругах постсоветского пространства под прозвищем «Шакро Молодой». В России был трижды судим. Преступная деятельность Захария Калашова тесно связана с российскими ОПГ и мафией. На него было совершено не менее десяти покушений.

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