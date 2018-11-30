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Приговор Манафорту вынесут в марте

30 Ноября 2018 в 20:53
Приговор Манафорту вынесут в марте

Федеральный судья округа Колумбия Эми Берман Джэксон объявила, что приговор в отношении экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - будет вынесен в начале марта 2019 года, передает «Интерфакс».

В качестве предварительной даты вынесения приговора определено 5 марта 2019 года.

Ранее в этом году Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влиянии на свидетелей.

Ранее НСН сообщала, что бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках дела о «русском следе» в выборах президента США. Среди них, в частности, незаконная работа в качестве иностранного агента, отмывание денег, а также лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН пояснил, что вопреки фигурирующему в прессе названию расследования, в этом случае речь идёт совсем не о вмешательстве России.

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