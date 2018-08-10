Причиной смерти Дмитрия Брусникина назвали проблемы с сердцем

60-летний актер и режиссер Дмитрий Брусникин мог умереть от сердечной недостаточности. Об этом рассказали близкие к семье источники ФАН. Они сообщили, что последние два месяца Брусникин находился под наблюдением врачей. Он чувствовал себя хорошо, медики отмечали положительную динамику и он продолжал работать. Однако затем его состояние резко ухудшилось и 9 августа актера не стало, передает Ura.ru.

Дмитрий Брусникин в мае 2018 года был назначен руководителем московского театра «Практика».

Ранее актриса и телеведущая Елена Проклованазвалав интервью НСН Дмитрия Брусникина одним из самых близких своих друзей.