Пятница
10 августа
USD 66.29
EUR 76.83
Горячие новости

Причиной смерти Дмитрия Брусникина назвали проблемы с сердцем

10 Августа 2018 в 10:46
Причиной смерти Дмитрия Брусникина назвали проблемы с сердцем

60-летний актер и режиссер Дмитрий Брусникин мог умереть от сердечной недостаточности. Об этом рассказали близкие к семье источники ФАН. Они сообщили, что последние два месяца Брусникин находился под наблюдением врачей. Он чувствовал себя хорошо, медики отмечали положительную динамику и он продолжал работать. Однако затем его состояние резко ухудшилось и 9 августа актера не стало, передает Ura.ru.

Дмитрий Брусникин в мае 2018 года был назначен руководителем московского театра «Практика».

Ранее актриса и телеведущая Елена Проклованазвалав интервью НСН Дмитрия Брусникина одним из самых близких своих друзей. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.