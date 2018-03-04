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Причиной смерти 31-летнего Астори стала остановка сердца

4 Марта 2018 в 17:47
Причиной смерти 31-летнего Астори стала остановка сердца

Защитник сборной Италии, капитан «Фиоринтины» Давиде Астори скончался от остановки сердца. Об этом сообщил прокурор города Удине Антонио Де Николо.

Прокурор заявил, что сердце футболиста остановилось по естественным причинам. Он заверил, что Астори регулярно проходил медобследования и врачи не выявили у него нарушений, поэтому вся ситуация представляется нетипичной.

Напомним, 31-летний итальянский защитник Давиде Астори был найден мертвым в номере отеля в городе Удине. По некоторой информации, смерть наступила во сне. Все матчи в рамках 27-го тура чемпионата Италии отменены в связи со смертью футболиста, пишет RT.

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