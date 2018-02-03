Суббота
03 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

Прибывших в Пхенчхан российских спортсменов проверили на допинг

3 Февраля 2018 в 12:16
Прибывших в Пхенчхан российских спортсменов проверили на допинг

У российских участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане взяли допинг-пробы. Об этом сообщил журналистам глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Он подтвердил, что все атлеты из России были полностью протестированы, сообщает ТАСС.

Ранее в Пхенчхан прибыли российские саночники. Как признался в беседе с журналистами Роман Репилов, аббревиатура Олимпийский спортсмен из России (OAR) на одежде и в документах в Олимпийской деревне никого не смущает.

Спортсмен добавил, что в Олимпийской деревне для россиян выделили хорошие комнаты в многоэтажном доме, спортивный зал и столовая находятся тут же, пишет Газета.ру

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Россия будет принимать в них участие в нейтральном статусе.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.