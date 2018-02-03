Прибывших в Пхенчхан российских спортсменов проверили на допинг

У российских участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане взяли допинг-пробы. Об этом сообщил журналистам глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Он подтвердил, что все атлеты из России были полностью протестированы, сообщает ТАСС.

Ранее в Пхенчхан прибыли российские саночники. Как признался в беседе с журналистами Роман Репилов, аббревиатура Олимпийский спортсмен из России (OAR) на одежде и в документах в Олимпийской деревне никого не смущает.

Спортсмен добавил, что в Олимпийской деревне для россиян выделили хорошие комнаты в многоэтажном доме, спортивный зал и столовая находятся тут же, пишет Газета.ру

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Россия будет принимать в них участие в нейтральном статусе.