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При жесткой посадке вертолета в Томской области погибли пилоты

12 Февраля 2018 в 15:35
При жесткой посадке вертолета в Томской области погибли пилоты

Два пилота погибли и еще четыре человека получили травмы при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, пострадавших вертолетами доставляют в город Стрежевой.  

После жесткой посадки в Томской области вертолет Ми-8 загорелся. На его борту находилось шесть человек: пациент и медики, сообщает «ФедералПресс».  Об инциденте сообщил экипаж другого вертолета -  он с воздуха заметил лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг. По факту происшествия возбудено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба»).

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