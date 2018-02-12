При жесткой посадке вертолета в Томской области погибли пилоты

Два пилота погибли и еще четыре человека получили травмы при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, пострадавших вертолетами доставляют в город Стрежевой.

После жесткой посадки в Томской области вертолет Ми-8 загорелся. На его борту находилось шесть человек: пациент и медики, сообщает «ФедералПресс». Об инциденте сообщил экипаж другого вертолета - он с воздуха заметил лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг. По факту происшествия возбудено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба»).