При затоплении плавдока в Мурманске один человек пропал

Один человек пропал без вести при затоплении плавучего дока ПД-50 в Мурманске. Об этом в своем инстаграме написала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

СМИ сообщили о затоплении плавдока ПД-50 в Мурманске в ночь на вторник, пишет «Газета.ру». Инцидент произошёл во время планового выхода из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате происшествия четыре человека пострадали. Двое из них находятся в настоящее время в реанимации, еще двое уже выписаны из больницы. Сам «Адмирал Кузнецов» выведен на буксире на безопасное расстояние.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов ранее в эфире НСН напомнил, что именно «Адмирал Кузнецов» является самым крупным кораблём Военно-Морского флота РФ.