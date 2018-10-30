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При затоплении плавдока в Мурманске один человек пропал

30 Октября 2018 в 10:51
При затоплении плавдока в Мурманске один человек пропал

Один человек пропал без вести при затоплении плавучего дока ПД-50 в Мурманске. Об этом в своем инстаграме написала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

СМИ сообщили о затоплении плавдока ПД-50 в Мурманске в ночь на вторник, пишет «Газета.ру». Инцидент произошёл во время планового выхода из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате происшествия четыре человека пострадали. Двое из них находятся в настоящее время в реанимации, еще двое уже выписаны из больницы. Сам «Адмирал Кузнецов» выведен на буксире на безопасное расстояние.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов ранее в эфире НСН напомнил, что именно «Адмирал Кузнецов» является самым крупным кораблём Военно-Морского флота РФ.

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