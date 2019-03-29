При загадочных обстоятельствах. Дезертир найден мертвым подо Ржевом

Солдат, сбежавший с автоматом из воинской части в Тверской области, найден без признаков жизни. Рядом с ним лежали АКМ и магазины с патронами. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Западного военного округа, передает RT .

Бездыханное тело беглеца нашла поисковая группа, отправленная по следам дезертира командованием воинской части ржевского гарнизона.

ЧП случилось в 6-й бригаде Воздушно-космической обороны в городе Ржев. Военнослужащий по контракту 1991 года рождения хитростью завладел оружием, обманув дежурного, и ушёл в сторону леса около 4 часов утра. По тревоге был поднят весь личный состав части, к поискам присоединилась полиция.