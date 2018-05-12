При ударе коалиции по сирийским деревням погибли 17 человек

Коалиция западных стран, возглавляемая США, нанесла удар по двум деревням в Сирии на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Жертвами авианалета стали не меньше 17 мирных жителей.

Как сообщает РИА Новости, первый удар пришелся по деревне на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Там жертвами стали 8 мирных жителей. Еще один налет самолеты коалиции совершили на деревню Хидаж, расположенную юго-восточней города Эль-Хасаке. В результате удара на месте погибли четверо детей и пять женщин.

Отметим, что коалиция не впервые наносит удар по мирным жителям. Так, в начале мая агентство SANA сообщало об ударе коалиции по поселению Аль-Фадель. Тогда жертвами налета стали не менее 25 человек.