При теракте в дипломатическом квартале Кабула погибли 95 человек

Террористическая группировка «Талибан» устроила взрыв в дипломатическом квартале Кабула, жертвами которого стали 95 человек, а еще 158 граждан были ранены. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения Афганистана.

Отмечается, что взрыв произошел в районе, где находится штаб-квартира полиции и старое здание МВД страны. Бомба была заложены в машине «Скорой помощи» и сработала в тот момент, когда автомобиль проезжал между двумя пропускными пунктами.

Российское посольство находится далеко от места взрыва, информации о пострадавших не поступало. По делу о теракте арестованы четыре человека, пишет РИА Новости.