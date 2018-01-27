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При теракте в дипломатическом квартале Кабула погибли 95 человек

27 Января 2018 в 18:48
При теракте в дипломатическом квартале Кабула погибли 95 человек

Террористическая группировка «Талибан» устроила взрыв в дипломатическом квартале Кабула, жертвами которого стали 95 человек, а еще 158 граждан были ранены. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения Афганистана.

Отмечается, что взрыв произошел в районе, где находится штаб-квартира полиции и старое здание МВД страны. Бомба была заложены в машине «Скорой помощи» и сработала в тот момент, когда автомобиль проезжал между двумя пропускными пунктами.

Российское посольство находится далеко от места взрыва, информации о пострадавших не поступало. По делу о теракте арестованы четыре человека, пишет РИА Новости.  

 

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