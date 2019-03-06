При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода. Следствие полагает, что в 2012 году компания «Газпром инвест» заключила договор с компанией «Омега» почти на 2 млрд руб., которая стала генподрядчиком реализации проекта газопровода к Приозерску. Согласно договору, до конца 2014 года должно было быть построено четыре очереди. Однако сейчас сдана лишь первая очередь, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Несмотря на невыполненную работу, подрядчик получил почти 1,7 млрд руб.