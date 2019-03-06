Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

6 Марта 2019 в 13:45
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода. Следствие полагает, что в 2012 году компания «Газпром инвест» заключила договор с компанией «Омега» почти на 2 млрд руб., которая стала генподрядчиком реализации проекта газопровода к Приозерску. Согласно договору, до конца 2014 года должно было быть построено четыре очереди. Однако сейчас сдана лишь первая очередь, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Несмотря на невыполненную работу, подрядчик получил почти 1,7 млрд руб.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.