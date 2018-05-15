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При столкновениях в секторе Газа погибли 59 палестинцев

15 Мая 2018 в 07:31
При столкновениях в секторе Газа погибли 59 палестинцев

Министерство здравоохранения Палестины сообщило о том, что в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек. Среди них есть один ребенок, передает РИА Новости. Отмечается, что восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур погибла из-за того, что надышалась газом в восточном районе сектора Газа, отмечает RT.

В ходе стычек есть также большое количество пострадавших, по последним данным, их более 2,7 тыс. человек.

Столкновения на границе сектора Газа начались из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Событие состоялось в понедельник. Ранее такое решение было принято президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет «Газета.ру».

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