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При разгоне протестующих в Бухаресте пострадали 440 человек

11 Августа 2018 в 11:01
При разгоне протестующих в Бухаресте пострадали 440 человек

В Бухаресте при разгоне жандармами антиправительственной манифестации пострадали 440 человек, 65 из них были госпитализированы. Об этом сообщили 11 августа СМИ.

Накануне вечером полицейские разогнали протестующих при помощи гранат со слезоточивым газом и водометов. Президент Румынии Клаус Йоханнис действия жандармов осудил.

«Я твердо осуждаю жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка - это решение, заслуживающее осуждения», - сказал румынский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Йоханнис отметил, что каждый человек имеет право протестовать. Насилие в отношении граждан он назвал недопустимым и потребовал от МВД объяснений.

Добавим, что в ходе разгона протестующих также пострадали 24 жандарма.

Ранее сообщалось, что инициаторами антиправительственных акций в Бухаресте стали румыны, которые живут и работают за рубежом, пишет RT.

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