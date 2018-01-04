При пожаре на складе под Новосибирском погибли только иностранцы

Среди погибших при пожаре в обувном цехе в Новосибирской области граждан России нет. Эту информацию в четверг, 4 января, подтвердили в администрации региона.
«В результате возникшего пожара, причины которого выясняются, погибли десять человек. По предварительным данным, граждан РФ среди них нет», — говорится в сообщении региональных властей, которое приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в числе десяти погибших при пожаре были семь китайцев, два таджика и один россиянин.
В администрации области заявили, что на обувном производстве работало порядка 30 человек, все они были иностранными гражданами. При этом гражданство погибших и выживших не уточняется.
Пожар на производстве и складе обуви в Новосибирской области предположительно произошел от неисправной электропроводки.