Радио JAZZ расскажет, чем заняться на Skolkovo Jazz Science

Фестиваль Skolkovo Jazz Science состоится 25 августа в Инновационном центре «Сколково».

Одно из самых ожидаемых событий сезона – фестиваль Skolkovo Jazz Science – пройдет при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM 25 августа в Инновационном центре «Сколково» в третий раз.



С 13 по 17 августа в эфире Радио JAZZ 89.1 FM выйдет серия программ, посвященных фестивалю - «Хроники Skolkovo Jazz Science». Программный директор и ведущий радиостанции Михаил Иконников подробно и увлекательно расскажет о грядущем событии: чьё выступление нельзя пропустить, какие лекции обязательно необходимо посетить, чьи работы будут представлены на Skolkovo Jazz Science и чем можно заняться в перерывах между концертами.

Время выхода программы: ежедневно в 9:25, 15:25 и 19:25.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.