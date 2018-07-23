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При обрушении плит в здании в Самарской области погиб ребенок

23 Июля 2018 в 21:59
При обрушении плит в здании в Самарской области погиб ребенок

Один ребенок погиб, еще четверо пострадали при обрушении железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в населенном пункте Чубовка Кинельском районе Самарской области, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Чубовка — село в Кинельском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Чубовка. Село основано в 1732 году во время строительства Ново-Закамской оборонительной линии (татарский вал). Первое название села — «Федоровское» — было дано по фамилии старшины С. Федорова. Село имело и ещё одно название — «Верхняя Падовка» — по реке Падовке, в верховье которой и раскинулось село.

Первая церковь построена в 1769 году и освящена во имя Покрова Божьей Матери. В 2009—2010 годах перестроена в камне.

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