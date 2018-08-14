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При обрушении моста в Генуе погибли 22 человека

14 Августа 2018 в 17:23
При обрушении моста в Генуе погибли 22 человека

Число погибших в результате обрушения моста в Генуе продолжает увеличиваться. Как отмечает телеканал «360», ссылаясь на заявление заместителя министра транспорта Италии Эдуардо Рикси, жертвами трагедии стали 22 человека. Однако местные власти ждут увеличения количества погибших и пострадавших.

Напомним, что ранее сегодня в Генуе обрушилась центральная часть моста Моранди на автостраде A10. По последним данным, это произошло посте того, как в многотонную конструкцию попала молния. Под обломками моста оказались десятки людей и автомобили.

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