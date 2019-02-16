Президентские выборы в Нигерии отложены на неделю

Председатель Избирательной комиссии Нигерии Махмуд Якубу объявил, что президентские выборы в стране отложены до 23 февраля, передает «Синьхуа».

Перенос выборов связан с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.



Всеобщие выборы в Нигерии должны были состояться 16 февраля 2019 года.

Накануне боевики атаковали 8 деревень. Полиция обнаружила тела 66 человек, среди которых 22 ребенка, четверо раненых были госпитализированы.

Губернатор штата Кадуна Насир эр-Руфаи ризвал жителей подвергшихся нападению деревень отказаться от мести и дать полиции расследовать инцидент.

Фото: Евроньюс