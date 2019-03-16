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Президентские выборы стартовали в Словакии

16 Марта 2019 в 09:50
Президентские выборы стартовали в Словакии

В Словакии начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 7:00 (9:00 мск), они проработают до 22:00 (00:00 мск), передает RT.

На пост главы государства претендуют 13 человек.

Местные эксперты выделяют трёх фаворитов: заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, экс-главу Верховного суда Штефана Гарабина и адвоката Зузану Чапутову.

Второй тур выборов пройдет 30 марта. Действующий президент Словакии Андрей Киска не стал участвовать в выборах. Он объяснил окончание своей президентской карьеры семейными причинами, а также изменениями в политике Словакии, которые произошли после убийства Яна Кучяка.


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