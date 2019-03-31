Президентом Словакии впервые стала женщина

Адвокат Зузана Чапутова стала первой в Словакии женщиной президентом. Она одержала победу во втором туре президентских выборов после подсчета данных на 99,96% избирательных участков, пишет Газета.ру.

Сообщается, что Чапутова набрала 58,38% голосов. Второе место в президентской гонке занял замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Он смог заручиться поддержкой 41,62% избирателей.

Таким образом, Зузана Чапутова станет первой в истории Словакии женщиной, которая находится во главе государства. В должность она вступит 15 июня.

Уточняется, что всего в выборах приняли участие 41,2% избирателей Словакии.