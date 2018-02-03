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Президента Российской шахматной федерации выберут на съезде организации

3 Февраля 2018 в 00:49
Президента Российской шахматной федерации выберут на съезде организации

Выборы президента Российской шахматной федерации пройдут сегодня в Центральном доме шахматиста в Москве. На пост претендуют нынешний глава РШФ Андрей Филатов, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров, чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков.

Попечительский совет РШФ поддержит кандидатуру Андрея Филатова, сообщил ТАСС его председатель, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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