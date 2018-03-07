Президента России досрочно выбирают в штате Миссури

Сотрудник генерального консульства РФ в Хьюстоне сообщил, что голосование проводится в Мэрриэм, пригороде Канзас-Сити, с 08:00 до 20:00 по местному времени. За порядком в районе участка голосования будут следить местные полицейские.

10 марта досрочное голосование на выборах президента РФ состоится в Орландо (штат Флорида) и Сакраменто (штат Калифорния), а день спустя – еще в одиннадцати штатах.

День выборов президента России - 18 марта. Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.