Четверг
08 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Президента России досрочно выбирают в штате Миссури

7 Марта 2018 в 18:28
Президента России досрочно выбирают в штате Миссури

Сотрудник генерального консульства РФ в Хьюстоне сообщил, что голосование проводится в Мэрриэм, пригороде Канзас-Сити, с 08:00 до 20:00 по местному времени. За порядком в районе участка голосования будут следить местные полицейские.

10 марта досрочное голосование на выборах президента РФ состоится в Орландо (штат Флорида) и Сакраменто (штат Калифорния), а день спустя – еще в одиннадцати штатах.

День выборов президента России - 18 марта. Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.

Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.