Президент Туркмении написал книгу про «коней и веселье»

Президент Туркменистана написал книгу про лошадей. Как сообщает газета правительства «Нейтральный Туркменистан», произведение Гурбангулы Бердымухамедова посвящено ахалтекинским скакунам. Книга носит название Atda wepa-da bar, sapada, что дословно переводится, как «У коня есть и преданность, и веселье». В частности, в этом произведении лидер рассказывает о современном искусстве коневодства, его лучших традициях, а также методах воспитания скакунов.

Добавим, президент Туркмении, несмотря на плотный рабочий график, написал множество книг самой разной тематики. В его библиографии значатся произведения, посвящённые кухне, спорту, военным, коврам и музыке.

Между тем, ранее НСН сообщала, что депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский прибыл на очередное заседание на своей лошади по кличке Ракета. Таким экстравагантным образом парламентарий выступил против роста цен на бензин, пишут argumenti.ru.