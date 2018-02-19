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Президент США написал о России 14 раз за сутки

19 Февраля 2018 в 07:55
Президент США написал о России 14 раз за сутки
Президент США Дональд Трамп написал о российском вмешательстве 14 раз за 24 часа в своем аккаунте в Twitter, сообщает Bloomberg.
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