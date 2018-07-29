Президент Сербии Вучич ждет приезда Путина

Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что ждет визита российского лидера Владимира Путина в Сербию.

Вучич был с официальным визитом в Москве 8 и 9 мая. Ответного визита российского коллеги он ждет осенью.

«Путин в ноябре приезжает в Сербию», - рассказал Вучич журналистам, добавив, что в декабре Белград посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Путин принял Вучича в Кремле в начале мая. Лидера двух стран обсудили текущее состояние, а также перспективы развития российско-сербских отношений. Еще одной темой стала реализация совместных инициатив.

Сербский лидер поблагодарил российского коллегу от имени граждан своей страны «за ту поддержку, которую Россия всегда предоставляла Сербии в тяжелые моменты».

Добавим, что в рамках визита Вучич принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет Газета.ру