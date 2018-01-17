Президент Румынии назначил премьер-министра

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил на пост премьер-министра кандидата от Социал-демократической партии, европарламентария Виорику Данцилу (другое прочтнеие - Дэнчилэ) и наделил ее полномочиями сформировать новое правительство, сообщает «Синьхуа».



