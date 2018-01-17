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Президент Румынии назначил премьер-министра

17 Января 2018 в 21:26

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил на пост премьер-министра кандидата от Социал-демократической партии, европарламентария Виорику Данцилу (другое прочтнеие - Дэнчилэ) и наделил ее полномочиями сформировать новое правительство, сообщает «Синьхуа».


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