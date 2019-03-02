Президент России поздравил Горбачева с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 88-летием Михаила Горбачева, единственного президента СССР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин в своем поздравлении отметил вовлеченность Горбачева в важнейшие вопросы международной повестки. В телеграмме также сказано, что экс-президент СССР известен как авторитетный государственный и общественный деятель, обладающий огромным профессиональным и жизненным опытом.

«Отрадно, что и сегодня Вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», — написал президент РФ.

Владимир Путин пожелал политику бодрости духа и доброго здоровья, отметила Газета.ru.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе НСН заявил о желании посмотреть фильм о Горбачёве. Но не в Москве.