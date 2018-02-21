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Президент РГПиК: Профессиональные кадры - проблема № 1 в хлебопечении

21 Февраля 2018 в 13:39
Президент РГПиК: Профессиональные кадры - проблема № 1 в хлебопечении

Юрий Кацнельсон в эфире НСН обратил внимание на дефицит профессиональных кадров в отрасли.

21.02.2018 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Фуражный хлеб для россиян: Что готовит новый ГОСТ».

Президент Российской Гильдии Пекарей и Кондитеров Юрий Кацнельсон в эфире НСН сообщил, что во главе проблем хлебопекарной отрасли сейчас остро стоит кадровый вопрос.

«Все нарушения в производственном процессе, как правило, случаются из-за непрофессионализма работников. Очень слабая практическая подготовка профессиональных кадров. Сегодня найти мастера-технолога по хлебопечению – это огромная проблема. Это не связано с заработной платой, это связано с тем, что их не хватает. Сейчас на лучших пекарнях работают пекари, к сожалению, не российские, а из восточной и западной Европы. Мы эту тему будем частично закрывать, когда на ВДНХ пустим в эксплуатацию учебный центр пекарей-кондитеров, который сейчас строим», - добавил он.

Ранее Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян в эфире НСН заявил, что конкуренция среди представителей хлебопекарного бизнеса не позволяет им производить некачественный хлеб.

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