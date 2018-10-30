Президент РФ потребовал жестко пресекать попытки искажения итогов выборов

Владимир Путин потребовал жестко пресекать любые попытки "нечистой игры", искажения итогов выборов в стране. Об этом он заявил на мероприятии в честь 25-летия избирательной системы России, сообщает ТАСС.

"Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании, - подчеркнул глава государства. - Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться".

По словам президента, избирательная система страны постоянно совершенствуется, и это объективный процесс для России, так как системе необходимо "адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам, ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе либо в России в целом".

Ранее НСН сообщила, что Кремль намерен приостановить отставки губернаторов до весны. В администрации президента обсуждается возможность новых отставок губернаторов весной следующего года, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю.

Нынешнюю серию отставок и назначений планируется «закрыть до конца ноября», сказал еще один собеседник, близкий к администрации президента. В частности, Кремлю предстоит определиться с временно исполняющим обязанности главы Сахалина.

Также НСН сообщала, что Российский фонд свободных выборов закончил работу над структурой будущего Кодекса о выборах и референдумах. В документе, помимо прочего, есть пункт, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Напомним, что действующее с 2012-го года законодательство предусматривает отзыв только губернатора.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что этим правом россияне будут пользоваться, только если авторы документа смогут досконально прописать процедуру отзыва, а само право не будет обременено больших количеством условий.«Не припомню в России ни одного случая, когда в России отзывали губернаторов. Но соглашусь, что предоставление права на отзыв – правильный, нужный шаг… Вопрос в том, как это право будет оформлено. А то может быть как в анекдоте про президента Белоруссии, что «следующим главой государства может быть только тот человек, у которого есть 25-летний опыт управления Белоруссией». Утрирую, но вопрос сложности процедуры актуален. Например, определение порога. Нужно, например, собрать 5 млн подписей. Если так, то право абсолютно теоретическое», - разъяснил эксперт.