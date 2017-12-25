Президент Путин выступил за продление амнистии капитала

Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в РФ, от выплаты 13%-ого налога, сообщает РИА «Новости».

Предложение провести полную налоговую амнистию капиталов в России сделал президент России В. В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ в 2014 году.

27 марта 2015 года правительством был внесен соответствующий законопроект «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках», который впоследствии был принят как Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ. Этот закон обычно называют в прессе «Закон об амнистии капиталов»: хотя слово «амнистия» и было впоследствии убрано из названия закона, но прочно вошло в употребление. Правила проведения налоговой амнистии регулируются в соответствии со статьями 3-4 этого закона, которые дают возможность российским и иностранным гражданам путем декларирования освободить себя от ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды взамен на раскрытие информации о принадлежащих им имуществе и счетах в банках за рубежом.

Сначала право декларирования активов и счетов в банках предлагалось предоставить до 31 декабря 2015 года. к концу 2015 г. Однако было подано всего около 200 деклараций, и положения закона были продлены до 30 июня 2016 года, причем сам закон был доработан.

Так 5 апреля 2016 года были приняты поправки, предусматривающие распространение амнистии в отношении имущества КИК (контролируемых иностранных компаний), до этого раскрытие в декларации сведений о КИК не вело к освобождению декларанта от ответственности по имуществу КИК. Эта поправка в первую очередь коснулась тех, кто владеет домами, яхтами и прочей недвижимостью не напрямую, а записав их на иностранные компании, которые владельцы этого имущества контролируют. Тем не менее, наличные денежные средства, не стали «амнистируемыми» активами.

Освобождение от ответственности распространяются на нарушения, совершенные до 1 января 2015 года.

Условия амнистии действуют независимо от того было ли движимое имущество (денежных средства на иностранных счетах, акции, облигации и другие ценные бумаги) возвращено в Россию. Освобождение от ответственности для юридических лиц из-за неуплаты или неполной уплаты налогов закон не предусматривает.

В итоге, как сообщает газета «Ведомости», амнистией капиталов воспользовалось около 2500 человек.