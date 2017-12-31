Президент Путин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

Камчатка первой из регионов России встретила Новый год. Жителей региона с 2018 –м годом поздравил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в новогоднем обращении отметил, что относится к празднованию Нового года, как в детстве: с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что всех россиян объединяет предновогоднее настроение, а современные технологии помогают осуществить связь с родными и близкими, которые находятся далеко.

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — добавил президент.

Он пожелал россиянам успехов, благополучия, а также мира и процветания «нашей велико России».