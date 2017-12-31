Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Президент Путин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

31 Декабря 2017 в 15:30
Президент Путин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

Камчатка первой из регионов России встретила Новый год. Жителей региона с 2018 –м годом поздравил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в новогоднем обращении отметил, что относится к празднованию Нового года, как в детстве: с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что всех россиян объединяет предновогоднее настроение, а современные технологии помогают осуществить связь с родными и близкими, которые находятся далеко.

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — добавил президент.

Он пожелал россиянам успехов, благополучия, а также мира и процветания «нашей велико России».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.